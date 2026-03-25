De Zerbi ora libero: ha già preso una decisione per il suo futuro

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Non ci sarà un ritorno immediato in panchina di Roberto De Zerbi che, almeno per questa stagione, intende non rientrare subito in corsa. Dopo la sua separazione col Marsiglia, con cui ha raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale lo scorso 11 febbraio, si sono susseguite voci sul suo futuro, in particolare sulla possibilità di prendere la guida del Tottenham. Lo riporta Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, sul proprio sito ufficiale.

"L'allenatore, però, per ora preferisce aspettare e valutare con calma le possibilità che avrà al termine dei campionati. Non si tratta di un no specifico al club inglese, dato che anche altre squadre lo hanno cercato da quando è rimasto senza panchina. La sua è una scelta convinta, non legata al tipo di offerte che gli sono arrivate e ai club che lo hanno contattato. Non lo rivedremo al lavoro prima della prossima stagione".