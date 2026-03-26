Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: play-off per i Mondiali, c'è Italia-Irlanda del Nord
In questo giovedì 26 marzo spazio alle semifinali dei play-off di qualficazione ai Mondiali, previste quattro partite tra cui Italia-Irlanda del Nord a Bergamo. In campo anche la Nazionale Under 21 nel match di qualificazione agli Europei di categoria contro la Macedonia del Nord. Di seguito la programmazione in tv.
GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO
12.30 Aruba-Macao (FIFA Series) - DAZN e FIFA+
15.30 Tanzania-Liechtenstein (FIFA Series) - DAZN e FIFA+
16.00 Moldavia-Lituania (Amichevole) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Turchia-Romania (Playoff Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW
18.15 Italia-Macedonia del Nord Under 21 (Qualificazioni Europei) - RAI 2
20.45 Italia-Irlanda del Nord (Playoff Mondiali) - RAI 1
20.45 Diretta Gol Playoff Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.45 Galles-Bosnia (Playoff Mondiali) - SKY SPORT MAX e NOW
23.00 Bolivia-Suriname (Playoff Mondiali) - DAZN e FIFA+
Serie A Enilive 2025-2026
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