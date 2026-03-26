Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: play-off per i Mondiali, c'è Italia-Irlanda del Nord

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: play-off per i Mondiali, c'è Italia-Irlanda del NordTuttoNapoli.net
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Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto
In campo anche la Nazionale Under 21 nel match di qualificazione agli Europei di categoria contro la Macedonia del Nord.

In questo giovedì 26 marzo spazio alle semifinali dei play-off di qualficazione ai Mondiali, previste quattro partite tra cui Italia-Irlanda del Nord a Bergamo. In campo anche la Nazionale Under 21 nel match di qualificazione agli Europei di categoria contro la Macedonia del Nord. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO

12.30 Aruba-Macao (FIFA Series) - DAZN e FIFA+

15.30 Tanzania-Liechtenstein (FIFA Series) - DAZN e FIFA+

16.00 Moldavia-Lituania (Amichevole) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.00 Turchia-Romania (Playoff Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.15 Italia-Macedonia del Nord Under 21 (Qualificazioni Europei) - RAI 2

20.45 Italia-Irlanda del Nord (Playoff Mondiali) - RAI 1

20.45 Diretta Gol Playoff Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Galles-Bosnia (Playoff Mondiali) - SKY SPORT MAX e NOW

23.00 Bolivia-Suriname (Playoff Mondiali) - DAZN e FIFA+