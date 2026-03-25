Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Napoli-Milan, attacco finale"

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"Napoli-Milan, attacco finale" si legge di spalla su 'La Gazzetta di oggi'. Si parla dell'attesa per la super sfida di Pasquetta, ma l'apertura è tutta dedicata alla Nazionale. "Lippi lancia l'Italia" titola oggi La Gazzetta dello Sport in prima pagina a poche ore dal playoff Mondiale che vedrà l'Italia sfidare l'Irlanda del Nord: "Il ct Mondiale carica l'allievo Gattuso: 'Rino mi assomiglia. È certo, ce la faremo'. Gigio è il più giovane con 80 presenze in azzurro. Provato Palestra, ottimismo Bastoni".

Di spalla spazio invece al mercato, con l'Inter che secondo la rosea non molla la presa per Manu Koné della Roma: "Koné, l'Inter c'è. Oltre 40 milioni l'offerta per avere il romanista. II primo obiettivo". Poco sotto si parla invece della Juventus e del rinnovo di contratto di Dusan Vlahovic: "Vlahovic, si firma. Arriva il papà, vertice con la Juve per il rinnovo. La svolta di Dusan".