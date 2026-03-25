Prima pagina Corriere dello Sport: "Goretzka, si muove il Napoli"

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"Goretzka, si muove il Napoli" si legge di spalla sulla prima del Cds oggi in edicola. Il tema centrale ovviamente è quello relativo alla Nazionale. "Senza fine". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sulla semifinale play-off Mondiale che chiamerà in causa l'Italia. Gli azzurri vorranno evitare la terza eliminazione di fila dalla Coppa del Mondo, un obiettivo da raggiungere a ogni costo. II primo ostacolo è proprio l'Irlanda del Nord, che l'Italia sfiderà domani a Bergamo. Gli azzurri arrivano con i favori del pronostico ma non dovranno sottovalutare l'impegno, pur avendo il miglior attacco (21 reti nelle qualificazioni) tra le formazioni che non si sono qualificate tramite il girone.

MILAN - In primo piano spazio dedicato anche al Milan, alla ricerca di nuovi rinforzi per l'estate. Tra le priorità del club rossonero c'è quella legata all'attacco, dove è spuntata una nuova pista. II Diavolo infatti sembra essere sulle tracce di Santiago Castro, centravanti del Bologna che piace parecchio al direttore sportivo Igli Tare.