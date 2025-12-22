C'è solo il Napoli in campo: azzurri in vantaggio con merito a fine 1T
Si chiude sul parziale di 1-0 il primo tempo a Riyadh tra Napoli e Bologna, ha sbloccato la partita David Neres con un gol stupendo. Gli azzurri stanno dominando sul piano del gioco e sono in vantaggio con merito, avrebbero anzi potuto anche raccogliere qualcosa in più viste le tante occasioni pericolose create.
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
