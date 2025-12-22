C'è solo il Napoli in campo: azzurri in vantaggio con merito a fine 1T

Si chiude sul parziale di 1-0 il primo tempo a Riyadh tra Napoli e Bologna, ha sbloccato la partita David Neres con un gol stupendo. Gli azzurri stanno dominando sul piano del gioco e sono in vantaggio con merito, avrebbero anzi potuto anche raccogliere qualcosa in più viste le tante occasioni pericolose create.