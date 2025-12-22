Foto Dominio Napoli nei primi 45’! Bologna mai pericoloso: le statistiche

vedi letture

Il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio contro il Bologna e lo fa con grande merito. Gli azzurri di Antonio Conte stanno dominando la partita sul piano del gioco e le statistiche lo testimoniano: solo 0.04xG concessi ai felsinei a fronte dei 0.54xG creati da Neres e compagni, 6 tiri di cui 4 in porta mentre i rossoblu sono arrivati solo 2 volte alla conclusione (una nello specchio). Leggermente a favore anche il possesso palla, 54% a 46.