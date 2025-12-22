Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: finale di Supercoppa, c'è Napoli-Bologna!
In questo lunedì 22 dicembre si disputa la finale di Supercoppa italiana 2025 a Riyad tra Napoli e Bologna, calcio d'inizio alle ore 20 italiane. Ci sono anche diversi appuntamenti internazionali, tra le gare delle seconda giornata della fase a gironi della Coppa d'Africa e i Monday Night di Premier e Liga spagnola e portoghese. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDÌ 18 DICEMBRE
11.00 Torino-Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Atalanta-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Cesena-Monza (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.00 Mali-Zambia (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
17.00 Tractor Sazi Tabriz-Al Duhail (Champions League asiatica) - ONEFOOTBALL
17.00 Sharjah-Al Hilal (Champions League asiatica) - ONEFOOTBALL
18.00 Sudafrica-Angola (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
19.15 Al Gharafa-Al Wahda (Champions League asiatica) - ONEFOOTBALL
19.15 Al Shorta-Al Ahli (Champions League asiatica) - ONEFOOTBALL
19.45 Alverca-Porto (Campionato portoghese) - DAZN
20.00 Napoli-Bologna (Finale Supercoppa Italiana) - ITALIA 1
20.30 Union Brescia-Inter U23 (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Fulham-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
21.00 Athletic-Espanyol (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Egitto-Zimbabwe (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
21.45 Benfica-Famalicao (Campionato portoghese) - DAZN
