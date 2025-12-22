Napoli in vantaggio! Neres disegna un gol stupendo

Napoli in vantaggio! Neres disegna un gol stupendoTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:40Brevi
di Davide Baratto

Napoli meritatamente in vantaggio al 40esimo minuto contro il Bologna! Dopo diverse occasioni non concretizzate, gli azzurri sbloccano la partita grazie ad un gol da cineteca di David Neres: defilato a destra dai 20 metri, il brasiliano disegna una traiettoria stupenda che finisce all'incrocio dei pali. Ravaglia non può nulla.