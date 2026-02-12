Calcio in Tv, gli appuntamenti di oggi: alle 18 il sorteggio di Nations League
In questo giovedì 12 febbraio si disputa il sorteggio di Nations League, L’Italia di Gattuso conoscerà le avversarie della fase a gironi della Lega A, in programma da settembre a novembre 2026. Si gioca in C e sono diversi anche gli appuntamenti internazionali tra cui spicca la semifinale di Coppa del Re tra Atletico Madrid e Barcellona. Di seguito la programmazione in tv.
GIOVEDI' 12 FEBBRAIO
18.00 Sorteggio Nations League 2026/2027 - RAI SPORT
18.00 Juventus Next Gen-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Guidonia-Bra (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
18.00 Forlì-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
18.45 Wolfsburg-Juventus (Champions League femminile) - DISNEY+
20.30 Ternana-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Carpi-Arezzo (Serie C) - RAIPLAY SPORT 1, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Campobasso-Livorno (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Ascoli-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Pianese-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
20.30 Gubbio-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
20.30 Anversa-Anderlecht (Coppa del Belgio) - DAZN
21.00 Atletico Madrid-Barcellona (Coppa del Re) - DAZN
21.00 Brentford-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
21.00 Atletico Madrid-Manchester United (Champions League femminile) - DISNEY+
