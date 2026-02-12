SSC Napoli, Bianchini annuncia: "Avanti con stadio nuovo! Senza perdiamo 70mln all'anno..."

Il Direttore Generale Area Business SSC Napoli Tommaso Bianchini è intervenuto questa mattina dal Maradona a margine della conferenza per la :campagna “Sanghe Pe Napule”, promossa da Sorgesana in collaborazione con AVIS e SSC Napoli, trasmessa live su Radio Tutto Napoli

"Vogliamo fare un nuovo stadio e non mettere delle pezze all'attuale stadio. La situazione la conoscete bene, non è neppure una notizia. Per quanto riguarda me, dalla nostra prospettiva noi perdiamo circa 70 milioni all'anno senza un nuovo stadio. Col nuovo stadio non è vero che alzeremmo i prezzi in modo folle, ma ora noi abbiamo una carenza strutturale importante sulla corporate che regge per il 50% sul fatturato. Parlo di museo, skybox, esperienze etc, insomma si parla di un'ecosistema che sarebbe utilissimo. De Laurentiis è molto attivo sul tema, è un suo obiettivo. Per competere serve avere un nuovo stadio e senza il Napoli sta facendo dei miracoli. Ma i miracoli non sono eterni. Noi abbiamo bisogno di strutturare un Napoli che cresca in modo organico e ci serve un impianto di proprietà che faccia sì che il Napoli abbia flussi finanziari necessari per supportare la crescita".