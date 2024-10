Calcio in Tv, la programmazione di oggi: c'è la cerimonia del Pallone d'Oro

Terminata la nona giornata di Serie A, il campionato italiano si ferma per un giorno per ripartire già domani. Intanto in questo lunedì c'è comunque un appuntamento molto importante: alle ore 18.45 andrà in scena la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro.

LUNEDÌ 28 OTTOBRE

14.30 Italia-Germania femminile Under 23 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV

18.00 Fiorentina-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

18.45 Cerimonia del Pallone d'Oro - DAZN

20.30 Racing Ferrol-Tenerife (Segunda Division) - DAZN

21.00 Maiorca-Athletic (Liga) - DAZN

21.15 AVS-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

23.00 Gimnasia La Plata-Union (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA

23.45 Cincinnati-New York City (Playoff MLS) - APPLE TV