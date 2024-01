Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: abbuffata d'Europa, il Napoli e chiude la capolista

Tanti gli appuntamenti interessanti in questa domenica 28 gennaio 2024: in campo Lazio-Napoli, Fiorentina-Inter e non solo...

11.00 Lecce-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA 12.15 Heerenveen-AZ (Eredivisie) - MOLA 12.30 Genoa-Lecce (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251) 12.30 Australia-Indonesia (Ottavi di finale Coppa d'Asia) - ONEFOOTBALL 12.30 Pomigliano-Milan (Serie A femminile) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 13.00 Empoli-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA 13.30 Everton-Leicester (Women's Super League) - DAZN 14.00 Celta-Girona (Liga) - DAZN 14.00 Novara-Padova (Serie C) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252) 14.00 Triestina-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) 14.00 Olbia-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) 14.00 Legnago-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) 14.00 Betis-Barcellona (Liga femminile) - DAZN 14.00 Eintracht Francoforte-Colonia (Bundesliga femminile) - DAZN 14.30 Feyenoord-Twente (Eredivisie) - MOLA 15.00 Zona Serie A - DAZN 15.00 Monza-Sassuolo (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 15.00 Verona-Frosinone (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky) 15.00 Como-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN 15.30 Union Berlino-Darmstadt (Bundesliga) - SKY SPORT MAX 15.30 Liverpool-Norwich (FA Cup) - DAZN 16.15 Cittadella-Sampdoria (Serie B) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251) 16.15 Atletico Madrid-Valencia (Liga) - DAZN 16.15 Taranto-Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) 16.15 Carrarese-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) 17.00 Tagikistan-Emirati Arabi Uniti (Ottavi di finale Coppa d'Asia) - ONEFOOTBALL 17.30 Borussia Dortmund-Bochum (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 256) 18.00 Lazio-Napoli (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 18.00 Guinea Equatoriale-Guinea (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 18.30 Las Palmas-Real Madrid (Liga) - DAZN 18.30 Ancona-Cesena (Serie C) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 251) 18.30 SPAL-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) 18.30 Vicenza-Virtus Verona (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) 18.30 Pro Sesto-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) 18.30 Gubbio-Lucchese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) 19.00 Farense-Porto (Campionato portoghese) - DAZN 20.45 Fiorentina-Inter (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 20.45 PSG-Brest (Ligue 1) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 256) 20.45 Catania-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251) 20.45 Rimini-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) 21.00 Cadice-Athletic (Liga) - DAZN 21.00 Godoy Cruz-Defensa y Justicia (Campionato argentino) - MOLA 21.00 Egitto-Congo (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 23.00 River Plate-Argentinos Juniors (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA