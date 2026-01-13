Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via gli ottavi di Coppa Italia

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via gli ottavi di Coppa ItaliaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questo martedì 13 gennaio iniziano gli ottavi di Coppa Italia: si parte con Roma-Torino alle ore 21:00. Ci sono anche diversi appuntamenti internazionali, tra Bundesliga, Coppa di Francia e Saudi League. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 13 GENNAIO

18.30 Stoccarda-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Damac-Al Ittihad (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

20.30 Borussia Dortmund-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT MAX e NOW

21.00 Roma-Torino (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.00 Bayeux-Marsiglia (Coppa di Francia) - COMO TV