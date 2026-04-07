Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via i quarti di finale di Champions League
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Martedì 7 aprile di Champions League: Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting-Arsenal ai quarti di finale. Ecco dove vederle in tv
In questo martedì 7 aprile riparte la Champions League. Al via i quarti di finale che oggi prevedono due partite in contemporanea alle ore 21:00: Real Madrid-Bayern Monaco e Sporting-Arsenal. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 7 APRILE
18.00 Istra-Hajduk (Campionato croato) - COMO TV
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Real Madrid-Bayern (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Sporting-Arsenal (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
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