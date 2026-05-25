Prima pagina Ciao Conte, La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli saluta il suo allenatore"

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La Gazzetta dello Sport apre l’edizione di lunedì con un titolo destinato a far discutere: “Milan, Juve fuori. Festa Roma, Como”. Il focus è sul fallimento europeo di Milan e Juventus, entrambe escluse dalla prossima Champions League. I rossoneri, battuti dal Cagliari Calcio a San Siro, chiudono una stagione segnata da contestazioni e delusioni. Secondo la rosea, il proprietario Gerry Cardinale starebbe valutando una profonda rivoluzione societaria, con le posizioni di Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani e Igli Tare finite sotto osservazione. Delusione anche per la Juventus, costretta ad accontentarsi dell’Europa League dopo un finale di stagione giudicato fallimentare.

Roma e Como sognano, Napoli saluta Conte

Dall’altra parte esplode la festa per Roma e Como. La Roma torna in Champions dopo sette anni grazie a Donyell Malen, diventato simbolo della rinascita firmata Gian Piero Gasperini. Storica anche l’impresa del Como guidato da Cesc Fabregas, capace di portare il club lariano nell’élite europea. Il Napoli chiude invece l’era di Antonio Conte con il secondo posto e la qualificazione Champions.