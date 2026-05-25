Video De Zerbi, che differenza con Conte: nel post cerca giornalista critico, poi sorriso e stretta di mano

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Il Tottenham riesce a salvarsi e nel post partita emerge un episodio significativo che coinvolge Roberto De Zerbi. L’allenatore, durante la conferenza stampa, ha cercato tra i giornalisti uno dei più critici nei confronti della sua squadra, andando sul singolo e senza sparare nel mucchio. Dopo averlo individuato, gli ha stretto la mano e i due hanno sorriso, in un momento interpretato come un gesto di fair play e distensione. Un episodio che ha attirato l’attenzione per i toni pacati e per la volontà di mantenere un clima rispettoso nonostante le tensioni sportive.

Fair play e reazioni nel post partita

Diversa invece la reazione di Antonio Conte, che poche ore dopo, a Napoli, ha risposto alle critiche del passato definendo ‘falliti’ alcuni dei suoi detrattori. Un’uscita dura che ha riacceso il dibattito nel mondo del calcio, contrapponendosi nettamente al clima di distensione visto nel caso precedente. Le parole dell’allenatore hanno rapidamente fatto il giro dei media, alimentando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Intanto, ecco l'episodio in Premier: