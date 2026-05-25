Foto Italiano e il legame con Maradona: una frase di Diego è la sua foto profilo sui social

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L'attuale allenatore del Bologna diverso tempo fa ha scelto una storica citazione del D10S come foto profilo sui suoi social

"Quando sei in campo la vita sparisce, i problemi spariscono. Sparisce tutto", è una celebre frase di Diego Armando Maradona, rimasta impressa nella memoria di molti. Tra questi Vincenzo Italiano: l'attuale allenatore del Bologna diverso tempo fa ha scelto questa storica citazione del D10S come foto profilo sui suoi social.

Questa curiosità ha fatto sorridere molti tifosi azzurri, ora che il tecnico è accostato alla panchina del Napoli per sostituire Antonio Conte. Anche in alcune interviste Vincenzo Italiano ha parlato del suo legame con Maradona: "Sul controllo delle emozioni durante la gara si può e si deve sempre migliorare. Non sono certamente l'unico che vive i novanta minuti in modo assoluto. Non ho mai dimenticato una frase di Maradona: «Quando sei in campo la vita sparisce, i problemi spariscono. Sparisce tutto»".