Prima pagina Conte saluta, il Corriere dello Sport: "L'allenatore del Napoli conferma l'addio"

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“Ammazzagrandi” è il titolo scelto dal Corriere dello Sport per raccontare una giornata che ha rivoluzionato la corsa Champions. Restano fuori dalla massima competizione europea Milan e Juventus, entrambe protagoniste di un finale di stagione deludente. I rossoneri cadono 1-2 contro il Cagliari Calcio e chiudono quarti a quota 70 punti, mentre la Juventus non va oltre il pareggio nel derby con il Torino FC, terminando sesta con 69 punti. A festeggiare sono invece Roma e Como, entrambe qualificate in Champions insieme a Inter e Napoli.

Napoli, si chiude l’era Conte

In primo piano anche l’addio di Antonio Conte al Napoli. Il tecnico saluta gli azzurri dopo il successo per 1-0 contro l’Udinese Calcio, risultato che consente ai partenopei di chiudere al secondo posto con 76 punti. Una separazione sofferta, nonostante un altro anno di contratto ancora valido. Conte lascia però in eredità risultati importanti, tra cui uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e due qualificazioni consecutive alla Champions League.