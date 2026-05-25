Flop Milan, Tuttosport: "Tifosi contro tutti. Storico Como, goduria Roma"
“Hanno perso tutti” è il titolo scelto da Tuttosport per raccontare il fallimento europeo di Juventus e Milan. I bianconeri chiudono il campionato al sesto posto con 69 punti, mancando l’accesso alla prossima Champions League. Decisivo il pareggio per 2-2 nel derby contro il Torino, iniziato con un’ora di ritardo dopo gli incidenti avvenuti fuori dallo stadio. Non basta la doppietta di Dusan Vlahovic: le reti di Cesare Casadei e Che Adams fissano il risultato finale e condannano la Juve all’Europa League.
Crollo Milan, il Como vola in Champions
Spazio anche al clamoroso tonfo del Milan, precipitato dal terzo al quinto posto in appena novanta minuti. I rossoneri vengono sconfitti a San Siro dal Cagliari, capace di rimontare l’iniziale svantaggio grazie ai gol di Gennaro Borrelli e Paulo Rodríguez. Una battuta d’arresto che consente il sorpasso del Como.
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