Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: al via la 4ª giornata di Serie A

di Davide Baratto

In questo venerdì 19 settembre comincia la quarta giornata di Serie A: previsto alle ore 20:45 il match Lecce-Cagliari. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono diversi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

VENERDÌ 19 SETTEMBRE

19.00 Frosinone-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Al Ahli-Al Hilal (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

20.00 Vukovar-Rijeka (Campionato croato) - COMO TV

20.30 Stoccarda-St. Pauli (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.30 Ravenna-Perugia (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Arezzo-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Pontedera-Campobasso (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.30 Rimini-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

20.45 Lecce-Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Lione-Angers (Ligue 1) - SKY SPORT MAX e NOW

20.45 St. Johnstone-Dunfermline (Scottish Championship) - COMO TV

21.00 Palermo-Bari (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

21.00 Betis-Real Sociedad (Liga) - DAZN

21.15 Rio Ave-Porto (Campionato portoghese) - DAZN