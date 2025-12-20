Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: 16ª giornata di Serie A, c'è Juve-Roma
In questo sabato 20 dicembre, comincia la sedicesima giornata di Serie A che oggi prevede due gare: Lazio-Cremonese alle ore 18:00 e il big match Juventus-Roma in programma alle 20:45. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
SABATO 20 DICEMBRE
11.00 Parma-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Inter-Genoa (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.30 Newcastle-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
14.00 Oviedo-Celta (Liga) - DAZN
14.30 Salernitana-Foggia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Torres-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Carpi-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Sorrento-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Albinoleffe-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Trento-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Cesena-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Frosinone-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Modena-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Monza-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Padova-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.30 Amburgo-Eintracht Francoforte (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
15.30 St. Maur-Lille (Coppa di Francia) - COMO TV
16.00 Manchester City-West Ham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
16.00 Brighton-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
16.00 Wolverhampton-Brentford (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.00 Bournemouth-Burnley (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
16.15 Levante-Real Sociedad (Liga) - DAZN
17.15 Avellino-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Livorno-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Sambenedettese-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Pro Patria-Renate (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Virtus Verona-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
17.30 Pineto-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.45 Dinamo Zagabria-Lokomotiva Zagabria (Campionato croato) - COMO TV
18.00 Lazio-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.00 Lyon La Duchere-Tolosa (Coppa di Francia) - COMO TV
18.30 Tottenham-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Lipsia-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
18.30 Osasuna-Alaves (Liga) - DAZN
19.30 Pescara-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 NEC-Ajax (Eredivisie) - COMO TV
20.45 Juventus-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Everton-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
21.00 Leeds-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW
21.00 Real Madrid-Siviglia (Liga) - DAZN
21.00 Vendee Fontanay Foot-PSG (Coppa di Francia) - COMO TV
22.00 Estudiantes-Platense (Finale campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
