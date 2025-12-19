Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: semifinali di Supercoppa, c'è Bologna-Inter
In questo venerdì 19 dicembre andrà in scena la seconda semifinale di Supercoppa 2025, c'è Bologna-Inter in programma alle ore 20:00 italiane. Si gioca anche in Serie B e in Serie C, previsti diversi appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
VENERDÌ 19 DICEMBRE
20.00 Bologna-Inter (Supercoppa Italiana) - ITALIA 1
20.30 Borussia Dortmund-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW
20.30 Bari-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Audace Cerignola-Benevento (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Cosenza-Cavese (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Giugliano-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Valencia-Maiorca (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Lens-Feignies Aulnoye (Coppa di Francia) - COMO TV
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cremonese
|Napoli
