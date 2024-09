Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: apre Fiorentina-Lazio e chiude il derby Inter-Milan

vedi letture

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questa domenica 22 settembre. Continua il 5° turno di Serie A: apre le danze Fiorentina-Lazio e chiude in grande il derby Inter-Milan. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e sono diversi gli incontri internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 22 SETTEMBRE

11.00 Inter-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

11.00 Torino-Cagliari (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

12.00 Valencia-Atletico Madrid (Liga femminile) - DAZN

12.30 Fiorentina-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Como-Roma (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Bologna-Cremonese (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

14.00 Getafe-Leganes (Liga) - DAZN

14.30 Feyenoord-NAC Breda (Eredivisie) - MOLA

15.00 Monza-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Frosinone-Bari (Serie B) - DAZN

15.00 Mantova-Cittadella (Serie B) - DAZN

15.00 Spezia-Carrarese (Serie B) - DAZN

15.00 Brighton-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

15.00 Empoli-Verona (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

15.30 Bayer Leverkusen-Wolfsburg (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.45 Inter-Milan (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN

16.15 Athletic-Celta (Liga) - DAZN

16.15 Trapani-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

16.30 Lyon Villeurbanne-Le Mans, Gravelines Dunquerque-Paris (Campionato francese femminile) - DAZN

16.45 Fortuna Sittard-PSV (Eredivisie) - MOLA

17.30 Manchester City-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

17.30 Stoccarda-Borussia Dortmund (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

18.00 Roma-Udinese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.00 Fiorentina-Sampdoria (Serie A femminile) - DAZN

18.30 Villarreal-Barcellona (Liga) - DAZN

18.30 Giugliano-Catania (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.30 Lumezzane-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.30 Ascoli-Lucchese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.30 Trento-Caldiero (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.30 Pianese-Entella (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.30 Wolfsburg-Colonia (Bundesliga femminile) - DAZN

19.00 Real Madrid-Athletic (Liga femminile) - DAZN

19.00 Limoges-Nanterre (Campionato francese femminile) - DAZN

20.45 Inter-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Benevento-Foggia (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Picerno-Crotone (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

20.45 Audace Cerignola-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Rayo Vallecano-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

21.00 Vasco da Gama-Palmeiras (Brasileirão) - MOLA

21.30 Sporting-AVS (Campionato portoghese) - DAZN

22.00 Talleres-Racing (Campionato argentino) - SPORTITALIA e MOLA