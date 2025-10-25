Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Napoli-Inter! Continua l'8ª di Serie A

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Napoli-Inter! Continua l'8ª di Serie ATuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto

In questo sabato 25 ottobre continua l'ottava giornata di Serie A, che tra le varie partite vedrà anche il big match Napoli-Inter alle ore 18:00. Per gli azzurri c'è l'impegno pure per la squadra Primavera, contro il Monza alle 15:00. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 25 OTTOBRE

11.00 Cremonese-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Milan-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Arminia Bielefeld-Elversberg (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

14.00 Girona-Oviedo (Liga) - DAZN

14.30 Union Brescia-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.30 Ternana-Arezzo (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

14.30 Cavese-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

14.30 Juventus Next Gen-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

14.30 Atalanta U23-Picerno (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

14.30 Guidonia-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Udinese-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Parma-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Avellino-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Virtus Entella-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Monza-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Sampdoria-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Sudtirol-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Napoli-Monza (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.00 Roma-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

15.30 Borussia Monchengladbach-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

16.00 Chelsea-Sunderland (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

16.00 Newcastle-Fulham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

16.15 Espanyol-Elche (Liga) - DAZN

17.00 Brest-PSG (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

17.15 Carrarese-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Renate-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

17.30 Siracusa-Casarano (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Carpi-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Campobasso-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Arzignano-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

18.00 Napoli-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

18.30 Manchester United-Brighton (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

18.30 Borussia Dortmund-Colonia (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Athletic-Getafe (Liga) - DAZN

19.30 Catanzaro-Palermo (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

20.00 Al Hazem-Al Nassr (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

20.30 Forlì-Pineto (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.45 Cremonese-Atalanta (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Genk-Standard Liegi (Campionato belga) - DAZN

21.00 Brentford-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT e NOW

21.00 Valencia-Villarreal (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.05 Lens-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT MAX e NOW

21.30 Benfica-Arouca (Campionato portoghese) - DAZN