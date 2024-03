Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: c'è Napoli-Juve, Gasp vs Motta e il derby di Manchester

Tanti gli appuntamenti interessanti in questa domenica 3 marzo 2024. È finalmente il giorno di Napoli-Juventus in programma alle 20:45

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanti gli appuntamenti interessanti in questa domenica 3 marzo 2024. È finalmente il giorno di Napoli-Juventus in programma alle 20:45. In campo anche l'altro big match di Serie A cioè Atalanta-Bologna. Da non perdere in Premier League il sempre affascinante derby di Manchester tra Manchester City e Manchester United, previsto alle 16:30. Ma non solo: si gioca anche per le serie professionistiche cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali.

01.30 Talleres-River Plate (Campionato argentino) - SPORTITALIA e MOLA

01.30 Vancouver Whitecaps-Charlotte (MLS) - APPLE TV

02.30 Chicago Fire-Cincinnati, Dallas-Montreal, Houston Dynamo-New York Red Bulls, Sporting KC-Philadelphia Union, St. Louis City-New York City (MLS) - APPLE TV

03.30 Colorado Rapids-Nashville (MLS) - APPLE TV

04.30 Portland Timbers-DC United, San José Earthquakes-LA Galaxy, Seattle Sounders-Austin (MLS) - APPLE TV

11.00 Lecce-Torino (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.15 Ajax-Utrecht (Eredivisie) - MOLA

12.30 Verona-Sassuolo (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

13.00 Tolosa-Nizza (Ligue 1) - SKY SPORT MAX

13.00 Genoa-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.30 Arsenal-Tottenham (Women's Super League) - DAZN

14.00 Burnley-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT UNO

14.00 Villarreal-Granada (Liga) - DAZN

14.00 Renate-Padova (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

14.00 Catania-Monterosi (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

14.00 Lucchese-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 254)

14.00 Virtus Francavilla-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

14.30 PSV-Feyenoord (Eredivisie) - MOLA

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Empoli-Cagliari (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

15.00 Frosinone-Lecce (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.30 Colonia-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT MAX

16.15 Zona Serie B - DAZN

16.15 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO

16.15 Como-Venezia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

16.15 Bari-Spezia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252)

16.15 Feralpisalò-Sampdoria (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253)

16.15 Cittadella-Pisa (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 254)

16.15 Ascoli-Reggiana (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 255)

16.15 Cosenza-Catanzaro (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 256)

16.15 Atletico Madrid-Betis (Liga) - DAZN

16.15 Sestri Levante-SPAL (Serie C) - SKY SPORT (canale 257)

16.30 Manchester City-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K

16.30 Portimonense-Vizela (Campionato portoghese) - DAZN

17.30 Hoffenheim-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA

18.00 Atalanta-Bologna (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

18.30 Modena-Cremonese (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251)

18.30 Maiorca-Girona (Liga) - DAZN

18.30 Audace Cerignola-Avellino (Serie C) - SKY SPORT (canale 252)

18.30 Picerno-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 253)

18.30 Turris-Taranto (Serie C) - SKY SPORT (canale 255)

19.00 Sporting-Farense (Campionato portoghese) - DAZN

19.00 Leicester-Chelsea (Women's Super League) - DAZN

20.00 New England Revolution-Toronto (MLS) - APPLE TV

20.45 Napoli-Juventus (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.45 Lione-Lens (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO

21.00 Athletic-Barcellona (Liga) - DAZN

21.30 Porto-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

23.15 Boca Juniors-Belgrano (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA