Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: continua l'8ª giornata di Serie A
In questa domenica 26 ottobre continua l'ottava giornata di Serie A, che tra i vari match vede andare in scena Sassuolo-Roma alle ore 15:00, gara importante in ottica primo posto. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 26 OTTOBRE
11.00 Juventus-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Genoa-Lecce (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.15 Twente-Ajax (Eredivisie) - COMO TV
12.30 Torino-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Trapani-Audace Cerignola (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 257) e NOW
13.00 Fiorentina-Atalanta (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Hearts-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
13.30 Anversa-Bruges (Campionato belga) - DAZN
14.00 Maiorca-Levante (Liga) - DAZN
14.30 Catania-Benevento (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Ascoli-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Trento-Vicenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Cosenza-Potenza (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Bra-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Pro Vercelli-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 Sarnese-Città di Fasano (Serie D) - VIVO AZZURRO TV
14.30 Feyenoord-PSV (Eredivisie) - COMO TV
15.00 Zona Serie A - DAZN
15.00 Sassuolo-Roma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Verona-Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)
15.00 Padova-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Aston Villa-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
15.00 Arsenal-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW
15.00 Bournemouth-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
15.00 Wolverhampton-Burnley (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
15.00 Cagliari-Verona (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.30 Bayer Leverkusen-Friburgo (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
15.30 Aberdeen-Hibernian (Campionato scozzese) - COMO TV
16.15 Real Madrid-Barcellona (Liga) - DAZN e ITALIA 1
16.45 AZ-Utrecht (Eredivisie) - COMO TV
17.15 Bari-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Everton-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT MAX e NOW
17.30 Stoccarda-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT MIX e NOW
17.30 Pianese-Ravenna (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Giana Erminio-Alcione (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Monopoli-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Sorrento-Latina (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.30 Pro Patria-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
18.00 Fiorentina-Bologna (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.30 Osasuna-Celta (Liga) - DAZN
19.00 Tondela-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
20.30 Salernitana-Casertana (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Lazio-Juventus (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Lione-Strasburgo (Ligue 1) - SKY SPORT ARENA e NOW
21.00 Rayo Vallecano-Alaves (Liga) - DAZN
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lecce
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro