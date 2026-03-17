Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in scena gli ottavi di ritorno di Champions
In questo martedì 17 marzo vanno in scena gli ottavi di finale di ritorno di Champions League: start alle ore 18:45 con Sporting-Bodo, mentre alle 21:00 ci sono in contemporanea Manchester City-Real Madrid, Chelsea-PSG e Arsenal-Bayer Leverkusen. Si gioca anche in Serie B. Di seguito la programmazione in tv.
MARTEDÌ 17 MARZO
14.00 Atletico Madrid-Bruges (Youth League) - UEFA.TV
16.00 Villarreal-PSG (Youth League) - UEFA.TV
18.45 Sporting-Bodo/Glimt (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 255) e NOW
19.00 Palermo-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Zona Serie B - DAZN
20.00 Catanzaro-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Mantova-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Reggiana-Monza (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Spezia-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Venezia-Padova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Manchester City-Real Madrid (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Chelsea-PSG (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Arsenal-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.30 Sporting-Bodo/Glimt (Champions League) - CIELO (differita)
