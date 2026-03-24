Prima pagina Futuro Juventus, Tuttosport in prima: "Ecco per chi vota Spalletti"

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"Ecco per chi vota Spalletti". In occasione della prima pagina di oggi, questo è uno dei titoli più importanti tra quelli scelti da Tuttosport

"Ecco per chi vota Spalletti". In occasione della prima pagina di oggi, questo è uno dei titoli più importanti tra quelli scelti da Tuttosport. Si parla di mercato per i bianconero con l'ex Napoli che resterebbe in panchina. Il riferimento è a Rudiger, in cima ad una lista che prevede anche altri 13 nomi: Celik, Ederson, Goretzka, Kessie, Pellegrini, Silva, Kolo Muani e i portieri Alisson, De Gea e Vicario. Parla l'ex Causio: "Anche il tecnico ha fatto i suoi errori, ma ora basta ragazzini: servono campioni".

Si parla anche dell'altra metà di Torino, con il seguente titolo in taglio basso: "Toro, a sinistra svolta Martin. Ma metà rosa può andarsene". Piace l'assist man del Genoa. Lo spagnolo è in rotta con i rossoblù e il decreto crescita gioca a favore di Petrachi, che chiede al Benfica lo sconto per Obrador.