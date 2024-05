Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia il playoff di Serie B

Oggi va in scena il penultimo atto della Serie B.

Oggi va in scena il penultimo atto della Serie B. Stasera Cremonese e Venezia si giocano l'ultimo posto per la prossima Serie A nell'andata del playoff di Serie B. Di seguito la programmazione completa di oggi in tv.

19.30 Italia-Inghilterra (Europei Under 17) - RAI SPORT

20.30 Cremonese-Venezia (Finale andata playoff Serie B) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e SKY SPORT (canale 251)