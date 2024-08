Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: inizia la B e lo United apre la Premier!

vedi letture

Si parte, comincia la nuova stagione dei Serie B. Alle 20.30 Brescia e Palermo apriranno le danze per quello che si prospetta come un campionato davvero equilibrato. La gara sarà trasmessa su DAZN e per festeggiare il nuovo accordo per i diritti TV della Serie B sarà trasmessa in maniera gratuita.

19.00 Celta-Alaves (Liga) - DAZN

20.30 Brescia-Palermo (Serie B) - DAZN

20.45 Ulm-Bayern (Coppa di Germania) - SKY SPORT CALCIO

21.00 Manchester United-Fulham (Premier League) - SKY SPORT UNO

21.30 Las Palmas-Siviglia (Liga) - DAZN