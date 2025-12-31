Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: l'anno termina con la Coppa d'Africa

Oggi alle 07:00
di Antonio Noto

In questo ultimo giorno del 2025, mercoledì 31 dicembre non mancano gli impegni calcistici. Oltre alla Saudi League, appuntamento alle 17 e alle 20 con la Coppa d'Africa di cui oggi sono previsti quattro match. Di seguito la programmazione in tv.

MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE

16.25 Neom-Al Ittihad (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

17.00 Guinea Equatoriale-Algeria (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

17.00 Sudan-Burkina Faso (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

18.30 Al Kholood-Al Hilal (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

20.00 Mozambico-Camerun (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

20.00 Gabon-Costa d'Avorio (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA