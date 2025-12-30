Anche la Supercoppa di Spagna si gioca in Arabia, Inaki Williams: "Una schifezza!"

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - Il capitano dell'Athletic Bilbao, Inaki Williams, ha espresso un duro giudizio sulla disputa della Supercoppa di Spagna a Gedda, dove la sua squadra affronterà in semifinale il Barcellona il 7 gennaio prossimo (l'altra finalista uscirà dalla sfida tra Real Madrid e Atletico, l'8 gennaio). "Per me, giocare lì è una schifezza - ha detto l'attaccante a 'El Chiringuito TV' -. Per i tifosi è difficile organizzare il viaggio in Arabia Saudita e così ti senti come se stessi giocando in trasferta". A indispettire il giocatore, fratello maggiore di Nico, c'è anche una questione privata: la moglie è in avanzato stato di gravidanza e potrebbe partorire a giorni.

"È difficile lasciare mia moglie e mio figlio qui - ha ammesso Williams, 31 anni -. Sono comunque a disposizione del club e cercherò di disputare la migliore Supercoppa possibile". La Supercoppa spagnola si disputa in Arabia Saudita da sei anni e anche lo scorso anno Williams si era lamentato per la sede lontana. (ANSA).