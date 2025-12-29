Svolta fuorigioco? La proposta di Infantino: "In futuro solo se attaccante è oltre per intero"

"Anni fa abbiamo introdotto il Var per rendere il calcio più equo, per dare all'arbitro l'opportunità di correggere un errore che milioni e milioni di persone a casa o persino allo stadio avrebbero potuto vedere. Stiamo migliorando sempre di più il Var con una tecnologia sempre più avanzata per aiutare gli arbitri a prendere la decisione giusta. Continuiamo a esaminare le regole, chiedendoci come possiamo rendere il gioco più offensivo, più attraente". La proposta per cambiare la regola del fuorigioco (per l'ennesima volta) - in teoria per favorire gli attaccanti - viene da Gianni Infantino, presidente della FIFA in occasione del World Sport Summit che si sta svolgendo a Dubai.

Torna dunque l'idea già espressa in passato - ma difficile da concretizzare, con l'Ifab - di cambiare l'off side. "Consideriamo la regola del fuorigioco, che si è evoluta nel corso degli anni - le parole riportate da gazzetta.it - imponendo all'attaccante di posizionarsi dietro il difensore, in linea con il difensore: forse in futuro sarà davanti per essere in fuorigioco", ha sottolineato Infantino. L'idea è quella di definire fuorigioco solo quando l'attaccante è completamente avanti al difensore. "Ma stiamo anche valutando misure per evitare perdite di tempo - ha aggiunto Infantino - E' importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo".