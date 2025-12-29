Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 17° turno di Serie A

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 17° turno di Serie ATuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

In questo lunedì 29 dicembre termina la 17ª giornata di Serie A con il Monday Night tra Roma e Genoa. Si gioca anche in Coppa d'Africa con quattro match e nel massimo campionato portoghese. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 29 DICEMBRE

17.00 Angola-Egitto (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

17.00 Zimbabwe-Sudafrica (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

20.00 Zambia-Marocco (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

20.00 Comore-Mali (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

20.45 Roma-Genoa (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.15 Porto-AFS (Campionato portoghese) - DAZN