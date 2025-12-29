Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 17° turno di Serie A
TuttoNapoli.net
In questo lunedì 29 dicembre termina la 17ª giornata di Serie A con il Monday Night tra Roma e Genoa. Si gioca anche in Coppa d'Africa con quattro match e nel massimo campionato portoghese. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDI' 29 DICEMBRE
17.00 Angola-Egitto (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
17.00 Zimbabwe-Sudafrica (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.00 Zambia-Marocco (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.00 Comore-Mali (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.45 Roma-Genoa (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.15 Porto-AFS (Campionato portoghese) - DAZN
Pubblicità
Brevi
Copertina Cremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte di Arturo Minervini
Le più lette
2 Rientro Lukaku più lento del previsto, Sky: uscita Lucca complicata, può arrivare altro attaccante
Prossima partita
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: la porcata del ‘decreto’ anti-Napoli, l’azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
LiveConte in conferenza: "Coi ragazzi rapporto viscerale! Infortuni gravi, ma per gli altri sarà dura. Su Hojlund, McT e il 2026..."
Antonio NotoElmas: "Supercoppa bel regalo di Natale! Jolly? Non è semplice. Su Lukaku e lo scudetto 2023..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Antonio NotoADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com