Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: la Slovacchia di Lobotka sfida la Germania

di Antonio Noto

Continuano oggi, lunedì 17 novembre, gli impegni delle nazionali con i match di qualificazioni ai Mondiali del 2026 della zona europea. Tra le nazionali impegnate oggi la Slovacchia di Stanislav Lobotka, che alle 20.45 affronta fuori casa la Germania. In campo anche la Nazionale Under 20, che alle 15 affronta i pari età tedeschi in amichevole. Di seguito la programmazione in tv.

15.00 Germania-Italia Under 20 (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV

20.30 Foggia-Cavese (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Pergolettese-Giana Erminio (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

20.30 Cultural Leonesa-Malaga (Segunda Division) - DAZN

20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Germania-Slovacchia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT ARENA e NOW