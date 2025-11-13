Mancini torna in panchina, manca solo l'annuncio: ritrova un club dopo 7 anni

Manca solo l’ufficialità: Roberto Mancini sarà il nuovo allenatore dell’Al Sadd. Lo riferisce la redazione di Sky Sport. L’ex c.t. della Nazionale è già in Qatar, e ci sono due novità importanti per quel che riguarda il suo staff.

Sia Cesar, allenato da Mancini all’Inter e alla Lazio, sia Massimo Maccarone, lo seguiranno e aiuteranno infatti in questa nuova avventura. Mancini torna ad allenare una squadra di club a oltre sette anni dall’ultima volta, quando sedeva sulla panchina dello Zenit di San Pietroburgo. Nel mezzo nel 2021 anche la vittoria degli Europei con l'Italia.