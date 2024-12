Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: ottavi di Coppa Italia, si parte alle 18:30

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo martedì 3 dicembre. Al via gli ottavi di finale di Coppa Italia: aprono le danze Bologna-Monza alle ore 18:30 e Milan-Sassuolo alle 21:00. Si gioca anche in Premier League e in Liga. Di seguito la programmazione in tv.

MARTEDÌ 3 DICEMBRE

18.30 Bologna-Monza (Coppa Italia) - ITALIA 1

19.00 Maiorca-Barcellona (Liga) - DAZN

20.30 Ipswich Town-Crystal Palace (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Bayern-Bayer Leverkusen (Coppa di Germania) - SKY SPORT UNO e NOW

21.00 Milan-Sassuolo (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.15 Leicester-West Ham (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW