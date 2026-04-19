Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: prosegue la 33ª giornata di Serie A
In questa domenica 19 aprile prosegue la 33ª giornata di Serie A che prevede quattro match: start alle ore 12:30 con Cremonese-Torino, si continua con Verona-Milan alle 15:00, poi Pisa-Genoa alle 18:00 ed a chiudere alle 20:45 Juventus-Bologna. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono tanti gli impegni internazionali. Di seguito la programmazione in tv.
DOMENICA 19 APRILE
11.00 Inter-Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.30 Cremonese-Torino (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
13.00 Lazio-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Cremonese-Verona (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
13.30 Gent-Sint Truiden (Campionato belga) - DAZN
14.30 Union Brescia-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e NOW
14.30 Lecco-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
14.30 Giana Erminio-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW
14.30 Novara-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
14.30 Vicenza-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
14.30 Trento-Renate (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
14.30 Virtus Verona-Alcione (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
14.30 Albinoleffe-Triestina (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
14.30 Pro Vercelli-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT(canale 258) e NOW
14.30 Pro Patria-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT(canale 259) e NOW
15.00 Verona-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Carrarese-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Everton-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
15.00 Genoa-Torino (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.00 Piacenza-Pro Sesto (Serie D) - VIVO AZZURRO TV e YOUTUBE LND
15.00 Celtic-St. Mirren (Coppa di Scozia) - COMO TV
17.15 Padova-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Manchester City-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
17.30 Bayern-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
18.00 Pisa-Genoa (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW
18.30 Union SG-Bruges (Campionato belga) - DAZN
19.00 Sporting-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN
19.30 Empoli-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.30 Borussia Monchengladbach-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
20.30 Salernitana-Picerno (Serie C) - SKY SPORT UNO e NOW
20.30 Catania-Potenza (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW
20.30 Giugliano-Benevento (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 252) e NOW
20.30 Monopoli-Foggia (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW
20.30 Casarano-Crotone (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW
20.30 Cosenza-Trapani (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW
20.30 Sorrento-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW
20.30 Audace Cerignola-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW
20.30 Latina-Casertana (Serie C) - SKY SPORT(canale 258) e NOW
20.30 Siracusa-Cavese (Serie C) - SKY SPORT(canale 259) e NOW
20.45 Juventus-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 PSG-Lione (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.30 Porto-Tondela (Campionato portoghese) - DAZN
22.00 River Plate-Boca Juniors (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV
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