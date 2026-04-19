Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: prosegue la 33ª giornata di Serie A

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: prosegue la 33ª giornata di Serie ATuttoNapoli.net
© foto di Federico Serra
Oggi alle 07:00Brevi
di Davide Baratto
Domenica 19 aprile di calcio: quattro partite di Serie A, ci sono anche la B, la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1

In questa domenica 19 aprile prosegue la 33ª giornata di Serie A che prevede quattro match: start alle ore 12:30 con Cremonese-Torino, si continua con Verona-Milan alle 15:00, poi Pisa-Genoa alle 18:00 ed a chiudere alle 20:45 Juventus-Bologna. Si gioca anche nelle serie cadette del nostro paese e sono tanti gli impegni internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 19 APRILE

11.00 Inter-Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.30 Cremonese-Torino (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

13.00 Lazio-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Cremonese-Verona (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

13.30 Gent-Sint Truiden (Campionato belga) - DAZN

14.30 Union Brescia-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e NOW

14.30 Lecco-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW

14.30 Giana Erminio-Inter U23 (Serie C) - SKY SPORT(canale 252) e NOW

14.30 Novara-Cittadella (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

14.30 Vicenza-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

14.30 Trento-Renate (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

14.30 Virtus Verona-Alcione (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW

14.30 Albinoleffe-Triestina (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW

14.30 Pro Vercelli-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT(canale 258) e NOW

14.30 Pro Patria-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT(canale 259) e NOW

15.00 Verona-Milan (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Carrarese-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

15.00 Everton-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW

15.00 Genoa-Torino (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

15.00 Piacenza-Pro Sesto (Serie D) - VIVO AZZURRO TV e YOUTUBE LND

15.00 Celtic-St. Mirren (Coppa di Scozia) - COMO TV

17.15 Padova-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

17.30 Manchester City-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

17.30 Bayern-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.00 Pisa-Genoa (Serie A) - DAZN,SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT(canale 251) e NOW

18.30 Union SG-Bruges (Campionato belga) - DAZN

19.00 Sporting-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

19.30 Empoli-Virtus Entella (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

19.30 Borussia Monchengladbach-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

20.30 Salernitana-Picerno (Serie C) - SKY SPORT UNO e NOW

20.30 Catania-Potenza (Serie C) - SKY SPORT(canale 251) e NOW

20.30 Giugliano-Benevento (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT(canale 252) e NOW

20.30 Monopoli-Foggia (Serie C) - SKY SPORT(canale 253) e NOW

20.30 Casarano-Crotone (Serie C) - SKY SPORT(canale 254) e NOW

20.30 Cosenza-Trapani (Serie C) - SKY SPORT(canale 255) e NOW

20.30 Sorrento-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT(canale 256) e NOW

20.30 Audace Cerignola-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT(canale 257) e NOW

20.30 Latina-Casertana (Serie C) - SKY SPORT(canale 258) e NOW

20.30 Siracusa-Cavese (Serie C) - SKY SPORT(canale 259) e NOW

20.45 Juventus-Bologna (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 PSG-Lione (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW

21.30 Porto-Tondela (Campionato portoghese) - DAZN

22.00 River Plate-Boca Juniors (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV