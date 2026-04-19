Prima pagina

Il Mattino sentenzia dopo il ko con la Lazio: "La resa"

Il Mattino sentenzia dopo il ko con la Lazio: "La resa"
Oggi alle 00:50Brevi
di Davide Baratto

"La resa", apre così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, sentenziando sul finale di stagione degli azzurri di Conte che hanno rimediato una pesante sconfitta. Il sommario: "Un brutto Napoli piegato dalla Lazio (2-0). Milinkovic para un rigore ma perde l'imbattibilità al Maradona". Di seguito la prima pagina integrale.