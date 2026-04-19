Prima pagina
Il Roma bacchetta Conte: "A lezione da Sarri"
"A lezione da Sarri", apre così in prima pagina il quotidiano Il Roma nell'edizione odierna, bacchettando la pessima prestazione degli azzurri di Antonio Conte al Maradona. Il sommario: "Il Napoli subisce il grande gioco della Lazio e perde nettamente gara e imbattibilità interna. Conte: «Non ho capito il malessere post Parma». Politano: «Chiediamo scusa ai nostri tifos»". Di seguito la prima pagina integrale.
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