Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: qual. Mondiali con Lobotka e Lang

Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

Tornano gli impegni delle nazionali con i match di qualificazioni ai Mondiali del 2026 della zona africana ed europea. Due azzurri dovrebbero scendere in campo stasera alle 20.45. Si tratta di Stanislav Lobotka, sicuro titolare in Slovacchia-Germania, e del nuovo acquisto Noa Lang in Olanda-Polonia. Di seguito la programmazione in tv.

15.00 Chad-Ghana (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+

16.00 Kazakistan-Galles (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.00 Georgia-Turchia (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.00 Lituania-Malta (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT ARENA e NOW

18.00 Norvegia-Finlandia (Amichevole) - SKY SPORT MAX e NOW

18.00 Angola-Libia, Guinea Bissau-Sierra Leone, Madagascar-Repubblica Centrafricana, Sao Tomé e Principe-Guinea Equatoriale (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+

20.45 Diretta Gol Qualificazioni Mondiali - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Olanda-Polonia (Qualificazioni Mondiali) - CIELO, SKY SPORT ARENA e NOW

20.45 Slovacchia-Germania (Qualificazioni Mondiali) - SKY SPORT MAX e NOW

21.00 Algeria-Botswana, Camerun-eSwatini, Mali-Comore, Tunisia-Liberia (Qualificazioni Mondiali) - FIFA+