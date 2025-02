Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: serata di big match con Juve-Inter

In questa domenica 16 febbraio prosegue la 25ª giornata di Serie A, che tra le altre vedrà andare in scena il big match tra Juventus e Inter. Si gioca nelle serie cadette del nostro paese e sono numerosi gli appuntamenti internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 16 FEBBRAIO

11.00 Cesena-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.30 Fiorentina-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Potenza-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

14.00 Espanyol-Athletic (Liga) - DAZN

14.30 Sant'Angelo-Folgore Caratese (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

15.00 Zona Serie A - DAZN

15.00 Udinese-Empoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Monza-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 2 (canale 215 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Frosinone-Reggiana (Serie B) - DAZN

15.00 Juve Stabia-Cosenza (Serie B) - DAZN

15.00 Palermo-Mantova (Serie B) - DAZN

15.00 Liverpool-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT 4K e NOW

15.00 Avellino-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Legnago-Entella (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Trapani-Sorrento (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Arezzo-Torres (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Trento-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Vicenza-Padova (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 257) e NOW

15.00 Fiorentina-Juventus (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT UNO e NOW

15.30 Werder Brema-Hoffenheim (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

16.00 Panathinaikos-Volos (Campionato greco) - MOLA

16.00 Panserraikos-Olympiacos (Campionato greco) - MOLA

16.15 Valladolid-Siviglia (Liga) - DAZN

16.45 Ajax-Heracles (Eredivisie) - MOLA

17.15 Cesena-Pisa (Serie B) - DAZN

17.30 Tottenham-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

17.30 SPAL-Rimini (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Catania-Casertana (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Giana Erminio-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Monopoli-Team Altamura (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

17.30 Albinoleffe-Feralpisalò (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

17.30 Audace Cerignola-Turris (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

18.00 Parma-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.30 Maiorca-Las Palmas (Liga) - DAZN

19.00 Farense-Porto (Campionato portoghese) - DAZN

19.30 Heidenheim-Mainz (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e NOW

19.30 Campobasso-Ternana (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 258) e NOW

20.45 Juventus-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Betis-Real Sociedad (Liga) - DAZN

23.15 River Plate-Lanus (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA