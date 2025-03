Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si completano gli ottavi Europa e Conference League

Ci sono appuntamenti calcistici anche in questo giovedì 13 marzo. Si completano gli ottavi di finale di Europa e Conference League. In campo per l'EL alle 18.45 la Roma deve difendere il 2-1 dell'Olimpico contro l'Atlhetic Bilba, mentre la Lazio in casa se la vedrà contro il Viktoria Plzen. Per la Conference League con la Fiorentina è impegnata alle 21 al Franchi contro il Panathinaikos. Di seguito la programmazione in tv.

GIOVEDI' 13 MARZO

18.30 Renate-Padova (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e NOW

18.30 Virtus Verona-Trento (Serie C) - SKY SPORT ARENA e NOW

18.30 Feralpisalò-Union Clodiense (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.30 Giana Erminio-Caldiero (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

18.30 Pro Patria-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

18.30 Pergolettese-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

18.45 Diretta Gol Europa - SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Athletic-Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.45 Lazio-Viktoria Plzen (Europa League) - SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 Eintracht Francoforte-Ajax (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.45 Olympiacos-Bodo/Glimt (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

20.00 Al Riyadh-Al Ittihad (Saudi League) - SOLOCALCIO

20.45 Vicenza-Novara (Serie C) - SKY SPORT CALCIO e NOW

20.45 Albinoleffe-Triestina (Serie C) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

20.45 Pro Vercelli-Atalanta U23 (Serie C) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

20.45 Alcione-Lecco (Serie C) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

21.00 Diretta Gol Europa - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Lione-FCSB (Europa League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Fiorentina-Panathinaikos (Conference League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Manchester United-Real Sociedad (Europa League) - TV8, SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Tottenham-AZ (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

21.00 Rangers-Fenerbahçe (Europa League) - SKY SPORT MAX e NOW