Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: si gioca in Europa e Conference League

Termina oggi la tre giorni delle coppe europee. Scendono in campo le due romane impegnate in Europa League: la Lazio affronta all'Olimpico il Ludogorets alle 18.45, la Roma scende in campo a Londra alle 21 contro il Tottenham. In Conference League la Fiorentina sfida al Franchi i ciprioti del Pafos alle 21. Di seguito la programmazione in tv.

14.30 Italia-Belgio Under 23 femminile (Amichevole) - VIVO AZZURRO TV

16.30 Astana-Vitoria Guimaraes (Conference League) - SKY SPORT CALCIO

18.45 Diretta Gol Europa - SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.45 Lazio-Ludogorets (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252) e NOW

18.45 Anderlecht-Porto (Europa League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

18.45 Heidenheim-Chelsea (Conference League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

18.45 AZ-Galatasaray (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Diretta Gol Europa - SKY SPORT (canale 251) e NOW

21.00 Tottenham-Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

21.00 Fiorentina-Pafos (Conference League) - SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 253) e NOW

21.00 Real Sociedad-Ajax (Europa League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 254) e NOW

21.00 Manchester United-Bodo/Glimt (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

21.00 Midtjylland-Eintracht Francoforte (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW