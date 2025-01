Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: start alle 12:30, chiude Napoli-Verona

vedi letture

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questa domenica 12 gennaio gennaio. Prosegue la 20ª giornata di Serie A: si parte con Genoa-Parma alle ore 12:30, in mezzo Venezia-Inter (ore 15:00) e Bologna-Roma (ore 18:00) infine chiude Napoli-Verona alle 20:45. Si gioca anche per le serie cadette del nostro paese e ci sono diversi incontri internazionali. Di seguito la programmazione in tv.

DOMENICA 12 GENNAIO

11.00 Lazio-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.30 Genoa-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

12.30 Salernitana-Sassuolo (Serie B) - DAZN

12.30 Milan Futuro-Torres (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

12.30 Monza-Bologna (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO

12.30 Milan-Napoli (Serie A femminile) - DAZN

13.00 Cagliari-Cremonese (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

13.00 Empoli-Cesena (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

14.00 Las Palmas-Getafe (Liga) - DAZN

14.30 Feyenoord-Utrecht (Eredivisie) - MOLA

15.00 Venezia-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

15.00 Zona Serie B - DAZN

15.00 Cosenza-Mantova (Serie B) - DAZN

15.00 Frosinone-Cremonese (Serie B) - DAZN

15.00 Palermo-Modena (Serie B) - DAZN

15.00 Reggiana-Bari (Serie B) - DAZN

15.00 Spezia-Juve Stabia (Serie B) - DAZN

15.00 Sudtirol-Catanzaro (Serie B) - DAZN

15.00 Diretta Gol Serie C - SKY SPORT CALCIO e NOW

15.00 Catania-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

15.00 Padova-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

15.00 Vicenza-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

15.00 Trapani-Crotone (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

15.00 Ascoli-Entella (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

15.00 Campobasso-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

15.00 Udinese-Fiorentina (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

15.30 Lipsia-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

15.30 Panserraikos-Panathinaikos (Campionato greco) - MOLA

16.15 Atletico Madrid-Osasuna (Liga) - DAZN

17.15 Cesena-Cittadella (Serie B) - DAZN

17.30 Augsburg-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

17.30 Feralpisalò-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

17.30 Arezzo-Pineto (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

17.30 Clodiense-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

17.30 Vis Pesaro-Legnago (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

17.30 Latina-Turris (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

18.00 Bologna-Roma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

18.30 PAOK-Volos (Campionato greco) - MOLA

19.30 Brescia-Sampdoria (Serie B) - DAZN

19.30 Potenza-Benevento (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW

19.30 AEK-Kallithea (Campionato greco) - MOLA

20.00 Real Madrid-Barcellona (Finale Supercoppa di Spagna) - TELELOMBARDIA, 7 GOLD, YOUTUBE CRONACHE DI SPOGLIATOIO

20.45 Napoli-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.45 Roma-Inter (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN