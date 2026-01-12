Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 20° turno di Serie A
In questo lunedì 12 gennaio termina la 20ª giornata di Serie A con gli ultimi due match in programma: Genoa-Cagliari e il Monday Night Juventus-Cremonese. Si gioca anche in Premier League, Liga e in Coppa di Francia. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDI' 12 GENNAIO
11.00 Atalanta-Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.00 Frosinone-Verona (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Roma-Cremonese (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
18.30 Genoa-Cagliari (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Al Hilal-Al Nassr (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
20.30 Salernitana-Cosenza (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Giugliano-Picerno (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Juventus-Cremonese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Liverpool-Barnsley (FA Cup) - DAZN e DISCOVERY+
21.00 Siviglia-Celta (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.10 PSG-Paris FC (Coppa di Francia) - COMO TV
