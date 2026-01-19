Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 21° turno di Serie A

vedi letture

In questo lunedì 19 gennaio termina la 21ª giornata di Serie A con gli ultimi due match in programma: Cremonese-Verona e il Monday Night all'Olimpico tra Lazio e Como. Si gioca anche in Premier League, Liga e in Serie C. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 19 GENNAIO

18.30 Cremonese-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

20.30 Cosenza-Crotone (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.45 Lazio-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Brighton-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K e NOW

21.00 Elche-Siviglia (Liga) - DAZN