Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 29° turno di Serie A

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 29° turno di Serie ATuttoNapoli.net
© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 07:00Brevi
di Antonio Noto

In questo lunedì 16 marzo termina la 29ª giornata di Serie A con l'ultimo match in programma: la sfida salvezza Cremonese-Fiorentina. Si gioca anche il Monday Night di Liga, e Premier League. Di seguito la programmazione in tv.

LUNEDI' 16 MARZO

12.00 Parma-Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

12.00 Sassuolo-Inter (Serie A femminile) - DAZN

14.00 Monza-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

16.00 Fiorentina-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

20.30 Vicenza-Inter U23 (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

20.30 Albacete-Las Palmas (Segunda Division) - DAZN

20.45 Cremonese-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

21.00 Brentford-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

21.00 Rayo Vallecano-Levante (Liga) - DAZN