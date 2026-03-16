Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: termina il 29° turno di Serie A
In questo lunedì 16 marzo termina la 29ª giornata di Serie A con l'ultimo match in programma: la sfida salvezza Cremonese-Fiorentina. Si gioca anche il Monday Night di Liga, e Premier League. Di seguito la programmazione in tv.
LUNEDI' 16 MARZO
12.00 Parma-Lecce (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
12.00 Sassuolo-Inter (Serie A femminile) - DAZN
14.00 Monza-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
16.00 Fiorentina-Roma (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
20.30 Vicenza-Inter U23 (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Albacete-Las Palmas (Segunda Division) - DAZN
20.45 Cremonese-Fiorentina (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Brentford-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Rayo Vallecano-Levante (Liga) - DAZN
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cagliari
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro