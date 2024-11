Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: ultimo giorno di Nations League

Ci sono diversi appuntamenti calcistici in questo martedì 19 novembre. Campionati ancora fermi per la sosta delle nazionali, oggi vanno in scena le ultime partite di Nations League che tra le altre vede scendere in campo Lobotka con la Slovacchia contro l'Estonia. Di seguito la programmazione completa.

MARTEDÌ 19 NOVEMBRE

01.30 Atletico Tucuman-Tigre (Campionato argentino) - SPORTITALIA e MOLA

13.00 Corea del Nord-Uzbekistan (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

13.00 Cina-Giappone (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

13.00 Indonesia-Arabia Saudita (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

14.00 Italia-Romania Under 20 (Elite League) - RAI SPORT

15.00 Palestina-Corea del Sud (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

15.00 Kirghiziztan-Iran (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

17.00 Costa d'Avorio-Ciad (Qualificazioni Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

17.00 Oman-Iraq (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

17.00 Emirati Arabi Uniti-Qatar (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

18.15 Italia-Ucraina Under 21 (Amichevole) - RAI 2

19.15 Bahrain-Australia (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

19.15 Kuwait-Giordania (Qualificazioni Mondiali) - ONEFOOTBALL

20.00 Senegal-Burundi (Qualificazioni Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

20.45 Bosnia-Olanda (Nations League) - UEFA TV

20.45 Ungheria-Germania (Nations League) - UEFA TV

20.45 Albania-Ucraina (Nations League) - UEFA TV

20.45 Repubblica Ceca-Georgia (Nations League) - UEFA TV

20.45 Slovacchia-Estonia (Nations League) - UEFA TV

20.45 Svezia-Azerbaigian (Nations League) - UEFA TV

20.45 Montenegro-Turchia (Nations League) - UEFA TV

20.45 Gallese-Islanda (Nations League) - UEFA TV

20.45 Malta-Andorra (Nations League) - UEFA TV