Calcio in Tv, tutte le gare di oggi: continua il 26° turno in Serie A. In campo anche il Barça

Dopo l'anticipo di ieri tra Bologna e Verona, continua oggi la 26ª giornata di Serie A . 24.02.2024 07:00 di Antonio Noto @antonio_noto vedi letture diTwitter: TuttoNapoli.net © foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom Dopo l'anticipo di ieri tra Bologna e Verona, continua oggi la 26ª giornata di Serie A . Tre match in programma, si inizia alle 15 con la sfida tra il Sassuolo e l'Empoli. Scende in campo anche il Barcellona, avversario in Champions del Napoli, alle 16.15 i blaugrana affrontano il Getafe. Di seguito la programmazione tv odierna. 11.00 Verona-Juventus (Campionato Primavera) - SPORTITALIA 11.00 Empoli-Lecce (Campionato Primavera) - SOLOCALCIO 13.00 Milan-Inter (Campionato Primavera) - SPORTITALIA 13.00 Frosinone-Cagliari (Campionato Primavera) - SPORTITALIA 14.00 Zona Serie B - DAZN 14.00 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO 14.00 Cremonese-Palermo (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251) 14.00 Cittadella-Catanzaro (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252) 14.00 Brescia-Reggiana (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253) 14.00 Sudtirol-Bari (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 254) 14.00 Feralpisalò-Ascoli (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 255) 14.00 Granada-Valencia (Liga) - DAZN 15.00 Sassuolo-Empoli (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 15.00 Sampdoria-Monza (Campionato Primavera) - SPORTITALIA 16.00 Manchester United-Fulham (Premier League) - SKY SPORT UNO 16.00 Brighton-Everton (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) 16.15 Diretta Gol Serie B - SKY SPORT CALCIO 16.15 Como-Parma (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 251) 16.15 Pisa-Venezia (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 252) 16.15 Ternana-Lecco (Serie B) - DAZN e SKY SPORT (canale 253) 16.15 Barcellona-Getafe (Liga) - DAZN 16.15 Taranto-Catania (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) 16.15 Pescara-Lucchese (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) 16.15 Ancona-Rimini (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) 18.00 Salernitana-Monza (Serie A) - DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky) 18.30 Bournemouth-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT UNO 18.30 Bayern-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT 4K 18.30 Alaves-Maiorca (Liga) - DAZN 18.30 Padova-Arzignano (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) 18.30 Pergolettese-Pro Vercelli (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) 18.30 Pro Sesto-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) 18.30 Recanatese-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) 18.30 Alessandria-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) 20.00 Zwolle-PSV (Eredivisie) - MOLA 20.00 Columbus Crew-Atlanta United (MLS) - APPLE TV 20.45 Genoa-Udinese (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251) 21.00 Almeria-Atletico Madrid (Liga) - DAZN 21.00 Arsenal-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT UNO e SKY SPORT 4K 21.00 Independiente-Racing (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA 22.30 Los Angeles FC-Seattle Sounders (MLS) - APPLE TV 23.30 Huracan-San Lorenzo (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e MOLA Clicca qui per commentare l'articolo e interagire con la redazione